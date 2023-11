Globo troca padre por pastor para remake de ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo fará uma mudança importante no remake de Renascer, próxima novela das 21h. Padre Lívio, personagem da trama original, mudará de religião e será um pastor evangélico na nova versão. Interpretado pelo ator Jackson Costa, quando foi ao ar em 1993, Lívio agora será interpretado por Breno da Matta, ator baiano que também faz parte do elenco de Justiça 2, do Globoplay. Lívio será um líder evangélico progressista, envolvido em lutas sociais. Suas ideias incomodarão poderosos de Ilhéus, na Bahia, onde a trama se passa. Segundo O Globo, o ator inclusive já se encontrou com o pastor Henrique Vieira (PSOL) para se preparar para a novela. O deputado federal é conhecido por ter esse mesmo perfil do personagem. Caso seja mantido o enredo original, o personagem acabará se envolvendo com Joaninha (Alice Carvalho), que é casada com Tião Galinha (Irandhir Santos), um catador de caranguejos.