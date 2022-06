Globo reage a boatos de venda do Projac

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi com surpresa que executivos da TV Globo receberam a notícia de que poriam à venda uma área de mais de 1,7 milhão de metros quadrados, com 400 mil metros quadrados de área construída. Os Estúdios Globo, popularmente conhecidos como Projac, na zona oeste do Rio, seriam alvo de uma proposta de compra de um fundo de investimento. Segundo informações do portal UOL, o valor oferecido pela propriedade seria de dois bilhões de reais. Boa parte da área total é coberta de vegetação nativa de Mata Atlântica. Ano passado, a empresa vendeu sua sede em São Paulo por mais de 550 milhões de reais. Procurada por VEJA, a Globo assim se manifestou sobre transação dos imóveis onde estão seus estúdios no Rio: “A Globo nega com veemência a informação”. E fim de papo.