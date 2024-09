Globo está prestes a fazer um ‘sacode de mudanças’ nos seus telejornais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo está prestes a fazer mudanças radicais em seu quadro de telejornalismo. A primeira grande mudança dada como certa é a tão comentada saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional até o final do ano, deixando lugar em definitivo para César Tralli. Bonner não deve se desligar em definitivo do JN, mantendo o cargo de editor-chefe. Já o Fantástico não deve mais contar Poliana Abritta, que se muda para Nova York no cargo de correspondente, algo almejado por ela há anos. Ainda se pesquisa um nome para fazer companhia a Maju Coutinho no dominical.

As mudanças começaram para valer com Tiago Eltz, que deixou recentemente o comando do Em Ponto, da Globonews, para assumir a função de repórter especial do Jornal Nacional, em São Paulo. Para o seu lugar, Nilson Klava, que era do time de apresentadores do Jornal Hoje, na companhia de Mônica Waldvogel.

Mas esta é apenas a ponta do icerberg na emissora. Segundo o jornalista Guilherme Beraldo, será a “maior dança das cadeiras do jornalismo” em décadas. A coluna GENTE confirmou com fontes que outras substanciais alterações no quadro principal de apresentadores serão anunciadas, visando a dar uma oxigenada na programação. Ricardo Villela, diretor-geral de jornalismo da TV Globo desde janeiro, no lugar de Ali Kamel, está de olho num intercâmbio de nomes entre a GloboNews e a TV aberta, sem descartar contratação de apresentadores de outras emissoras. Oficialmente, entretanto, a TV Globo ainda não se manifestou sobre as mudanças em curso.