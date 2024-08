Giullia Buscacio relata os percalços vividos em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na pele de uma feminista destemida, Giullia Buscacio, 27 anos, passou por preparo intensivo antes de se embrenhar mata adentro, tudo sob a moldura rural de Renascer, a trama global das 9. E eis que, por força do ofício, a atriz, afeita que é à vida urbana, se viu às voltas com uma cena na qual precisou aplicar o recém-adquirido conhecimento de montaria, assimilado após muito treino. Uma vez em cima do cavalo, deu tudo de si para manter-se no controle, em vão, no que não culpa o equino. “Ele tem o tempo dele, a gente deve respeitar. Mas que me deixou falando sozinha, isso ele deixou”, conta a atriz, que enfrentou outras arapucas da natureza. Quase arrastada pela fúria das águas, recebeu uma mãozinha do produtor, que a segurou com a ajuda de uma toalha. Trabalho feito, Giullia se pôs a filosofar. “A profissão nos traz desafios, e aí está a graça”, disse, com indisfarçável alívio.

Publicado em VEJA de 23 de agosto de 2024, edição nº 2907