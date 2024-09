Gilsons revelam se turnê de Gilberto Gil será mesmo a última da carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela quarta vez, os Gilsons subiram aos palcos no Rock In Rio. Desta vez junto ao cantor de pagode Ferrugem, Francisco Gil, João Gil, José Gil superaram as próprias expectativas para o show. Defensores da entrada de novos ritmos no festival, eles afirmam que é uma maneira de honrar a diversidade que existe no próprio festival.

“Acho que está na essência do festival., é um evento que está no calendário da cidade do Rio. Então tem como prioridade mesmo contemplar todo mundo”, disse João Gil. Mesmo com grandes nomes escalados, Gilberto Gil não está entre eles. O cantor recém-anunciou sua última turnê – mas não será a última apresentação. “É um último grande compromisso, sabe? De ter um compromisso formal com uma turnê, com um projeto. Não é exatamente um encerrar as atividades, mas realmente só participar, talvez, de coisas que façam mais sentido artisticamente, que sejam mais tranquilas”, contou Francisco nesta quinta-feira, 19, durante o Rock in Rio.