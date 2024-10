Gil do Vigor ganha declaração de novo namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-BBB Gil do Vigor, 33 anos, assumiu o namoro com o estudante de Odontologia Heitor Aguiar. O “anúncio” foi feito no Instagram, onde o namorado publicou uma foto ao lado do economista. “Que seja o início de uma linda história”, escreveu Heitor na legenda. Gil retribuiu a declaração nos comentários: “Você é meu sol”. Heitor é de Goiânia, mas estuda no Centro Universitário do Triângulo (Unitri), em Uberlândia, Minas Gerais. Na rede social, ele tem o hábito de compartilhar com os mais de 23 mil seguidores fotos em academia, sem camisa e registros na faculdade.