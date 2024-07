Geraldo Luís é acusado de demitir assistente de palco que recusou assédio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apresentador Geraldo Luís enfrenta uma acusação de assédio e abuso de poder da ex-assistente de palco Aline Alves. Os dois trabalhavam juntos no programa Ultra Show, da RedeTV!, e ela foi demitida após supostamente recusar investidas amorosas. De acordo com a denúncia, feita por um canal no Youtube, Geraldo convidava Aline para encontros pessoais em sua casa, incluindo sugestões para “tomar um vinho, tomar um banho de banheira”. Após recusar os convites, Aline teria começado a ser tratada com desdém nos bastidores e até ignorada no palco.

O apresentador se defendeu das acusações pelas redes sociais e negou que tenha feito qualquer investida. Em longo texto pelo Instagram, afirmou que a falta de competência de Aline teria sido o real motivo para seu desligamento do canal. Ele expôs um suposta conversa entre os dois, em que Aline sugeriria um namoro de fachada com ele para que pudesse ficar mais conhecida na mídia e talvez participar de um reality como A Fazenda (Record). Sobre essas conversas, Aline diz em seus stories que seriam antigas.