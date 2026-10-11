Gambito da rainha: a impressionante marca de Bodhana Sivanandan no xadrez
A britânica demonstrou seu talento ao levar a terceira medalha durante a 46ª olimpíada do esporte no Uzbequistão
A pouca idade não impediu que Bodhana Sivanandan, 11 anos, conquistasse o pomposo título de Grande Mestre Feminina (WGW) do xadrez. A britânica demonstrou seu talento ao levar a terceira medalha durante a 46ª olimpíada do esporte, em Samarcanda, no Uzbequistão. “Não fico nervosa, mas, mesmo quando fico, tento me concentrar nas jogadas e esquecer do resto”, disse a garota, chamando a atenção por sua precoce maturidade. Em geral, grandes mestres demoram décadas para competir em altíssimo nível, mas a jovem prodígio precisou de apenas cinco anos para se destacar. Após aprender a jogar sozinha na pandemia, ela participou do primeiro torneio, em julho de 2021, e, logo depois, venceu as 24 partidas que disputou no Campeonato Escolar Europeu. A excepcional destreza no tabuleiro surpreendeu até os pais, ambos engenheiros e sem grande familiaridade com o hobby da menina. “Você precisa entender seus filhos, saber do que eles gostam e permitir que brilhem”, afirmou o orgulhoso pai, Sivanandan Velayutham.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016