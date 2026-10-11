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Gambito da rainha: a impressionante marca de Bodhana Sivanandan no xadrez

A britânica demonstrou seu talento ao levar a terceira medalha durante a 46ª olimpíada do esporte no Uzbequistão

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 15h00
Jovem enxadrista indiana, com bindi na testa, concentrada em um tabuleiro de xadrez durante uma partida, usando um moletom cinza
Bodhana Sivanandan (LFP/Alamy/Fotoarena/.)
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Gambito da rainha: a impressionante marca de Bodhana Sivanandan no xadrez Priorize VEJA no Google

A pouca idade não impediu que Bodhana Sivanandan, 11 anos, conquistasse o pomposo título de Grande Mestre Feminina (WGW) do xadrez. A britânica demonstrou seu talento ao levar a terceira medalha durante a 46ª olimpíada do esporte, em Samarcanda, no Uzbequistão. “Não fico nervosa, mas, mesmo quando fico, tento me concentrar nas jogadas e esquecer do resto”, disse a garota, chamando a atenção por sua precoce maturidade. Em geral, grandes mestres demoram décadas para competir em altíssimo nível, mas a jovem prodígio precisou de apenas cinco anos para se destacar. Após aprender a jogar sozinha na pandemia, ela participou do primeiro torneio, em julho de 2021, e, logo depois, venceu as 24 partidas que disputou no Campeonato Escolar Europeu. A excepcional destreza no tabuleiro surpreendeu até os pais, ambos engenheiros e sem grande familiaridade com o hobby da menina. “Você precisa entender seus filhos, saber do que eles gostam e permitir que brilhem”, afirmou o orgulhoso pai, Sivanandan Velayutham.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016

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