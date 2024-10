Gaby Amarantos no Círio de Nazaré: ‘Festa com cara de periferia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Círio de Nazaré reuniu milhões de fieis em Belém do Pará no último fim de semana. Além da tradicional procissão que atrai populares, celebridades e autoridades públicas, a edição deste ano em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado, recebeu um projeto paralelo criado pela cantora Gaby Amarantos: Laje de Nazaré: Um no olhar sobre o Círio, celebrando a diversidade e a fé da periferia.

A artista, nascida e criada na região, contou à coluna GENTE que o projeto nasceu do sonho de ver a população da periferia ocupando “lugares de poder”. “O círio de Nazaré é uma festa de todos. A gente quer estar em todos os espaços, não em um lugar fixo. A gente quer ir para a rua caminhar com o povo e mostrar para as pessoas do Brasil, que estão cada vez mais querendo conhecer o Círio, essa vivência do ribeirinho, da pessoa da periferia que se prepara para ver a grande mãe passar”, explicou.

A Laje de Nazaré contou com uma programação de três dias, de sexta-feira, 11, a domingo, 13, começando com o Auto do Círio e encerrando com o Festival Endoida. O projeto teve também a participação de embaixadores, como Gretchen, Leona Vingativa, Marcos Maderito e Carol Pedroso.