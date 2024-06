Gaby Amarantos defende Rock in Rio após ataque de Fafá de Belém

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nas últimas semanas, Fafá de Belém se posicionou sobre o Rock in Rio, alegando que o evento excluiu os artistas da região norte na programação do “Dia Brasil”. Porém, um detalhe precisa ser dito. Gaby Amarantos, paraense, irá participar do festival.

“Eu já tinha sido convidada pelo festival e ia ser anunciada, quando Fafá se posicionou. O Rock in Rio sempre exaltou as músicas do norte, fez um palco em homenagem à música do norte em três edições passadas, onde eu e Fafá também cantamos. Mas é claro que, por um lado, a colocação dela é importante, porque não é sobre o Rock in Rio, mas todos os festivais, premiações, toda a indústria da música… Não se pode mais fazer nenhum tipo de evento sem ter representatividade da Amazônia. Não é só porque a gente precisa estar lá, mas porque a gente faz parte do Brasil”, disse ela à coluna GENTE.