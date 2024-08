Fotógrafo entra com ação na Justiça contra Globo e Carlinhos Brown

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O fotógrafo baiano Christian Cravo entrou com uma ação na Justiça contra a TV Globo e Carlinhos Brown por danos morais e materiais. De acordo com um documento obtivo pela coluna GENTE, Cravo pede uma indenização de 340 mil reais devido à exibição de suas fotografias durante o Festival Afropunk Bahia 2023, apresentado pelo músico baiano e transmitido, ao vivo, pelo Multishow, canal sob responsabilidade da emissora.

“Ocorre que, durante a apresentação da música ‘Argila’, exibida no festival, o 2º Réu (Carlinhos Brown) utilizou indevidamente 12 fotografias de propriedade do autor, sendo estas projetadas em grande formato e por 4 minutos e 29 segundos, sem ainda dar os devidos créditos da obra ao autor”, informa um trecho do processo. O Festival Afropunk aconteceu em novembro do ano passado, em Salvador, e contou com shows de diversos artistas, como Iza e BaianaSystem. Procurado, o fotógrafo não quis comentar o caso. A coluna procurou Carlinhos Brown e a TV Globo, mas não obteve resposta até a publicação.