‘Fiz toneladas de sexo’, diz vencedora do Oscar, sobre últimos três anos

Era um daqueles bate-papos que, no jargão jornalístico, tinha tudo para “render” bastante, graças à espontaneidade da entrevistada – aquela mesma que levou numa boa um tombo histórico na cerimônia do Oscar de 2013, ao subir ao palco para receber a estatueta de melhor atriz (por O Lado Bom da Vida).

Quietinha e recolhida há três anos, Jennifer Lawrence reapareceu para o público nesta segunda (6), no sofá do tradicional programa americano The Late Show, – e não decepcionou. Grávida, ela fez várias reflexões (e gracinhas) sobre a carreira, a gestação, e também sobre o tempo em que ficou parada.

“O que você fez nos últimos três anos? Se divertiu?”, quis saber Colbert. E ela: “Fiz uma tonelada de sexo”, respondeu, aos risos, apontando para a barriga. “Estou brincando”, emendou Jennifer, já com o apresentador e a plateia na mão, às gargalhadas. Aos 31 anos, ela está à espera do primeiro filho de seu casamento com o galerista de arte Cooke Maroney – mas a rotina longe dos sets, na verdade, não foi tão animada assim.

“Com a pandemia eu cozinhei e fiz muita faxina”, contou. “Eu seria uma ótima faxineira. Sério. Faço a maior zona, mas sou boa em deixar tudo limpinho e arrumado depois”, disse, ao ser perguntada por Colbert qual seria seu plano B caso optasse por abandonar a carreira em Hollywood.

Os três anos longe da badalação, aliás, fizeram bem à atriz. “Foi legal. Fiz uma pausa, ninguém ligou, fiquei quieta e eu pude meio que sentir que poderia fazer parte do mundo de novo, numa boa”, disse. Jennifer está de volta aos cinemas ao lado de Leonardo Di Caprio, na comédia de humor negro Não Olhe para Cima. Meryl Streep, Cate Blanchett e Timothée Chalamet também estão no elenco.