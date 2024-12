Filho de Lula compara recuperação do pai ao período de Bolsonaro internado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luis Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), ironizou Jair Bolsonaro (PL) ao comparar a recuperação do pai ao período em que o ex-mandatário esteve internado para tratar uma obstrução intestinal. O post compartilhado no Instagram mostra uma foto de Lula caminhado e sorrindo no hospital onde está internado desde terça-feira, 10, ao lado da legenda “Lula depois de uma cirurgia no cérebro”. Abaixo, aparece um registro de Bolsonaro deitado no leito de hospital e a frase: “Bolsonaro com o cy [sic] entupido”. Xii…

