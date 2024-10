Filho de Cid Moreira surpreende ao antecipar missa de sétimo dia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A missa de sétimo dia de morte de Cid Moreira acontecerá, nesta quarta-feira, 9, na Catedral de São Francisco das Chagas, em Taubaté (SP), no interior de São Paulo, onde o comunicador nasceu. Familiares do apresentador usaram as redes sociais para divulgar a data e o horário da cerimônia, que será aberta ao público. “Em nossos corações para sempre”, diz o comunicado, publicado na página de Cid no Instagram. Porém, Roger Moreira, excluído do testamento do pai, como o irmão Rodrigo, homenageia Cid nesta terça-feira, 8, na Catedral da Sé, em São Paulo. O jornalista morreu na quinta-feira, 3, aos 97 anos, e não tinha uma boa relação com os filhos.

O advogado da dupla, Angelo Carbone, que ingressou na Justiça com um pedido de acesso total à abertura do inventário deixado pelo pai no mesmo dia da morte, explicou que os dois não foram no enterro para não causar mais divergências e preferiram uma cerimônia “particular”. “Os dois estão bem sentidos, mas o direito da herança vamos reinvidicar”, disse à coluna GENTE.