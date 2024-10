As graves acusações de advogado dos herdeiros de Cid Moreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cabeleireiro Roger Felipe Naumtchyk, 47 anos, e o comerciante Rodrigo Razendev Simões Moreira, 54, filhos de Cid Moreira, ingressaram na Justiça, no começo da tarde desta quinta-feira, 3, um pedido de acesso total à abertura do inventário deixado pelo pai. Ao longo dos últimos anos, os herdeiros não tiveram uma boa relação com o jornalista, que morreu nesta manhã, aos 97 anos. Para a coluna GENTE, o advogado da dupla, Angelo Carbone, fez graves acusações sobre o passado da família.

“O Rodrigo é o filho do Cid Moreira, que quando ele tinha dois anos de idade, Cid deu de presente (deixou com a mãe biológica) e foi embora. Esse menino tem problema psicológico até hoje por causa disso, porque não teve pai. O Roger já é aquele menino que foi adotado pelo Cid Moreira e depois Cid estuprou durante anos (ele já comentou que foi mantido em cárcere privado e abusado sexualmente “mais de 1.700 vezes entre 1992 e 2000). A gente abriu um processo, mas deu prescrição. Agora o objetivo é conseguir a inventariança, ou seja, a administração do inventário. Mas isso não é pressa, é normal. Com isso, vou ter acesso a certidões, vou ver se o pai fez algum testamento, vou levantar os imóveis. Eu tenho, só em matrículas, mais de 40 milhões (de reais) em imóveis. Não sei onde estão hoje, mas vou achar. Os dois estão bem sentidos, mas o direito da herança, vamos reivindicar. A impressão que dá é que ele passou tudo para a mulher. Mas a gente sabia que ele não tinha condições, era um idoso senil. Eles podem ter sofrido tudo, o pão que o diabo amassou. E agora é a hora da gente ver os direitos”.