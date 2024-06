Festival de motos em Interlagos movimenta 450 milhões de reais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segundo dados da CET/Prefeitura de São Paulo, todos os dias cerca de 1,3 milhão de motos circulam pelas vias de São Paulo. Com foco nessa popularidade, a sexta edição do Festival Interlagos/Suhai Motos 2024, realizada de 6 a 9 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reuniu as principais marcas e montadoras de motos do país e ofereceu 12.590 test rides nas pistas do local. Durante os quatro dias, o evento recebeu 135 mil pessoas. Cerca de 3.905 pessoas trabalharam na organização do evento.

De acordo com Márcio Saldanha, CEO e idealizador do festival, o sucesso é reflexo da satisfação do público presente e nos bons resultados de negócios. “Alcançamos uma movimentação financeira de cerca de 450 milhões de reais de forma direta e indireta no festival. Mais de 200 marcas de fabricantes de motos, pneus, lubrificantes, capacetes e outros acessórios. Também oferecemos 12.590 test rides na pista de Interlagos. No nosso festival a pessoa apaixonada por moto e com carteira de habilitação pode conferir e experimentar as motos e não só ficar olhando”, afirma.

O autódromo também foi palco das quinta e sexta etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross. Cerca de 604 pilotos, distribuídos em diversas categorias, competiram em uma pista construída com terra transportada por 600 caminhões. Além de pilotos brasileiros, o Campeonato Brasileiro de Motocross 2024 conta com pilotos vindos do Uruguai, Argentina, Peru, França, Portugal, Finlândia, Venezuela, Equador e Espanha.