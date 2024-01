Fernanda Paes Leme festeja gravidez e programa que desnuda intimidades

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No auge dos cinco meses de gravidez, Fernanda Paes Leme, 40 anos, quer ir até a reta final na ativa e, por dever do ofício, promete seguir exibindo a barriga cada vez mais pronunciada. Ela continuará no ar com Na Piscina, com Fê Paes Leme, novo programa do GNT no qual arranca intimidades de celebridades — habilidade que desenvolveu não faz muito tempo, em um podcast ao lado de Giovanna Ewbank. “Sou curiosa. Quando as pessoas veem, estou tirando tudo delas”, orgulha-se. Na atual empreitada, que assinou sem saber estar esperando bebê, ela trava conversas à beira da piscina desfilando maiôs e biquínis que vão se adaptar conforme o parto se aproximar. “Estou adorando mostrar o corpo neste momento tão especial da minha vida. Vergonha zero”, garante a atriz.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2024, edição nº 2876