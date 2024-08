Famosos lamentam – e comemoram – bloqueio do Twitter no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Anatel irá suspender o X, antigo Twitter, nas próximas 24 horas, após ordem de Alexandre de Moraes. Com a repercussão, famosos comentaram a medida publicada pelo STF nesta sexta-feira, 30. O pedido ocorreu dias depois que Elon Musk retirou o escritório da empresa no Brasil, sem indicar representantes legais pelo aplicativo.

Felipe Neto, que apoiou a medida, publicou um “Tchau, pessoal” e aconselhou os fãs a não burlarem a legislação para acessar a rede social via VPN, sob o risco do pagamento de multa diária de 50 mil reais. O ator José de Abreu compartilhou um discurso de Lula sobre o tema: “Ele pensa que é quem? Ele tem que respeitar a Suprema Corte Brasileira. Se não for assim, esse país nunca será soberano”.

Maisa celebrou o fato de ter xingado no X antes do bloqueio. “Se a rede social acabar, pelo menos eu mandei um foda-s* caralh* depois que completei 18 anos”, além de se despedir dos seguidores. Ingrid Guimarães questionou a existência da plataforma: “Gente essa rede ainda existe?”. “O pau não torará mais por aqui”, escreveu Celso Portiolli. “Foi um prazer comentar e acompanhar novelas com vocês, amados! Obrigada por tudo”, publicou Regiane Alves.