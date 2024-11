Fabrício Carpinejar: ‘Um dos traumas da modernidade é a invisibilidade’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O escritor gaúcho Fabrício Carpinejar, 52 anos, vai começar a viajar por diferentes estados do país, a partir de dezembro, com a palestra Cura pelo Afeto, que trata da importância das relações humanas. Por meio de histórias que narram dilemas, decisões e reflexões sobre o passado, o jornalista espera levar o público a se colocar no lugar do outro.

“Um dos grandes traumas e problemas da modernidade é a invisibilidade. É o quanto as pessoas se sentem desprezadas, menosprezadas. Você pode passar por pessoas do seu ambiente de trabalho, por exemplo, sem cumprimentar, sem saber um nome. E a regra da vida em que toco nesse propósito é tratar todos com respeito, até porque a vida é uma dança das cadeiras, um dia sentado, no outro, de pé. Tudo que vai volta. Precisamos estar mais presentes, ser mais atentos”, explica.

A maratona de palestras, em parceria com a Alma Talks, começa no dia 4 de dezembro, no Teatro Gazeta, em São Paulo. O poeta passará também por Curitiba (PR), no dia 21 de março de 2025; no Rio, no dia 3 de abril; e em Salvador (BA), no dia 24 de maio.