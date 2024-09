Fabíula Nascimento celebra possível indicação de Fernanda Torres ao Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabíula Nascimento, 46 anos, marcou presença no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, junto com seus dois filhos, pela primeira vez. “Eles amam música. Então é muito bom trazê-los aqui hoje”. A atriz, que encerrou o contrato com a Globo no início do ano, garantiu que está cheia de projetos novos – incluindo a série Dias Perfeitos, de Raphael Montes. Conhecida por ter participado de grandes produções cinematográficas, como Estômago, Fabíula comentou sobre o trabalho de Fernanda Torres e sua possível indicação ao Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui. A atriz enalteceu a volta do reconhecimento no cinema brasileiro. “A gente passou por um período muito difícil nos últimos anos e acho que a gente está retomando com força, falando sobre temas atuais e urgentes, contando história de gente que precisa ser contada”. A atriz também não poupou elogios à companheira de profissão. “A Fernanda deveria ser indicada a tudo, porque ela é uma gênia, uma das grandes atrizes desse país”, disse.