Exposição sobre diversidade é cancelada após protesto de político do PL

A exposição Abecedário da diversidade, do artista plástico Diego Moura, foi censurada um dia depois de inaugurada no corredor do terceiro piso do Plaza Shopping, em Niterói, Rio de Janeiro. A abertura ocorreu na noite da última quinta-feira, 9. Com visitação gratuita, a mostra de arte pop digital é composta por imagens de personalidades LGBTQIAPN+. Moura acredita ter sido censurado depois que o vereador Douglas Gomes (PL), pré-candidato a deputado estadual, gravou um vídeo no local e publicou em suas redes sociais, afirmando que era “um absurdo” o centro comercial “sexualizar crianças”. “Há cerca de um mês, fui convidado para levar a minha arte para o corredor do shopping. A ideia era usar o Mês do Orgulho LGBT para levar as obras de um artista homossexual para o grande público. O mote da mostra era explicar de forma educativa e primária o significado de cada letra que compõe a sigla LGBTQIAP+. Após receber a garantia do shopping de que eu seria protegido de qualquer ataque, eles simplesmente desapareceram com a exposição! Deixando claro de que lado eles estão”, desabafou o artista.