Ex-muda de “Pantanal”, Bella Campos fala e aparece!

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dona de uma beleza brejeira exibida em banhos de rio em série, a cuiabana Bella Campos, 24 anos, passou quase dois meses sem abrir a boca na novela Pantanal, em que interpreta a Muda (o nome secreto da personagem é Maria Rute). Agora, voltou à região de Nhecolândia, a 200 quilômetros de Campo Grande (MS), para mais 55 dias no meio do mato — dessa vez, com falas. “Muita gente acha que não deu trabalho interpretar a Muda até aqui porque eu não tinha texto para decorar. Mas fiquei nervosa de me expressar só com o corpo. Agora está até mais fácil”, diz a novata em novelas, feliz com a repercussão das cenas com diálogos. E se na trama Bella pega em armas, contracena com onça e enfrenta sucuri, na vida real também não nega fogo. “Morro de nojo de barata, mas mato se for preciso”, afirma.

Publicado em VEJA de 25 de maio de 2022, edição nº 2790