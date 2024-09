Ex-Masterchef’s contam o que aprenderam com o reality ao alçarem o sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dez anos depois da realização de sua primeira temporada, o MasterChef Brasil é um dos realities shows de gastronomia de maior sucesso na TV brasileira. Muitos de seus participantes do programa da Band se tornaram celebridades. Há quem fature ainda hoje com toda essa exposição no segmento gastronômico – seja como chefs de cozinha ou como empresários dos próprios restaurantes. A coluna GENTE seleciona uma lista de ex-masterchefs que abriram o próprio negócio. Confira a seguir.

– Primeira campeã do MasterChef Profissionais, em 2016, Dayse Paparoto abriu no fim de 2022 o restaurante que leva sua assinatura: o Paparoto Cucina (@paparotocucina). A marca tem duas unidades em São Paulo e entrou para a lista de recomendados do Guia Michelin 2024. “A lição mais valiosa que aprendi participando do MasterChef é que nunca devemos cantar vitória antes do tempo. Cada competidor possui suas próprias qualidades e fraquezas, e é essencial não subestimar ninguém. Afinal, cada um deles traz consigo uma história única que merece ser reconhecida. Aprendi também a lidar com os fãs e sou imensamente grata pelo carinho e pelo apoio que eles sempre demonstram”, reflete.

– Monique Gabiatti, “sergipana com alma carioca”, passou pela segunda edição do programa MasterChef Profissionais, em 2017. Hoje é chef e sócia dos restaurantes Belisco e Polvo Bar, além de trabalhar com consultorias. Localizado em uma das mais animadas calçadas do Baixo Botafogo, no Rio, Polvo Bar (@polvobar) celebra o molusco que dá nome à casa.; enquanto o Belisco (@belisco.rj) é um bar de vinhos e beliscos premiados, no mesmo bairro. “O programa remete a várias situações que vivemos no dia a dia, como a pressão e a necessidade de lidar com críticas. No MasterChef, enfrentamos os jurados, e, no restaurante, lidamos com as opiniões dos clientes. Outro ponto crucial é o planejamento: assim como nas provas, é preciso criar estratégia e se preparar para executar tudo da melhor maneira e no menor tempo possível, desde as compras até o mise en place. Mas a maior lição que o programa me ensinou é a importância do aprimoramento constante. Você nunca sabe o que vem pela frente. Esse aprendizado diário é o que mais levo comigo”.

– Rafa Gomes alcançou notoriedade ao vencer o MasterChef Profissionais 2018, marco importante em sua carreira. Também foi o vencedor do Iron Chef Brasil 2022. Hoje, brilha na cena gastronômica carioca, comandando os restaurantes Tiara (@tiara_restaurante) e Itacoa (@itacoa_rio), e recentemente inaugurou o Tin Tin (@tintinbotequim), botequim carioca no Leblon. Além disso, atua como consultor para diversos estabelecimentos, incluindo o Macaw, em Niterói, e o Mano, em Londres. Em 2023, foi eleito Chef do Ano pelo Prêmio Comer & Beber da Revista Veja Rio. “O programa foi uma grande vitrine para mostrar meu trabalho, que já estava sendo construído há muitos anos. Depois desse capítulo, precisei continuar trabalhando duro para manter o mesmo nível de desempenho que foi mostrado na TV nos meus restaurantes, sabendo que as pessoas criaram expectativa e colocaram meu nome em projeção até internacional. Isso trouxe grande responsabilidade de representar um nicho de cozinheiros que levam esse título consigo”.

– Heaven Delhaye, conhecida por ser a mente por trás dos restaurantes D’Heaven (@dheavenoficial), Heaven Cucina (@heaven_cucina) e Nonna Per Heaven (@nonnaper_heaven) no Rio de Janeiro, além do Bob Esponja Burguer & Restaurante (@bobesponjabyfanfood) em São Paulo, também participou do MasterChef Profissionais 2018. Ela assina em 2024 o Gourmet Square, espaço dedicado à gastronomia, no Rock in Rio. “A lição que levo para vida é estar sempre preparado pra tudo! Respirar fundo, ser eclético e versátil. Sempre entregar o melhor possível com o que você tem. Existem dias bons e existem dias muito difíceis. Mas desistir nunca é opção”.

– Leo Young venceu a terceira temporada do programa, em 2016, o que deu a ele a coragem para transformar o hobby em profissão. Formado em administração de empresas, o paulista mudou de área aos 35 anos e comanda o TATÁ Sushi, restaurante japonês, em São Paulo. “A principal lição que eu levo do MasterChef para o restaurante é que vai muito além da comida. Para você ter um restaurante de sucesso, precisa de uma série de fatores que vão além de um bom prato. A parte da administração é importante, assim como no programa era necessário administrar o tempo, a relação com os competidores, com os jurados, ter controle emocional e mental… É preciso ter boa administração de todo o processo. De compras, da parte financeira, de RH dos funcionários”.

– Martin Casilli entrou de fato no mundo culinário quando participou do programa MasterChef em 2014, terminando em 10º lugar. Após a experiência, se dedicou à gastronomia, frequentou faculdade na área e trabalhou em projetos com chefs renomados. Em 2017, inaugurou seu primeiro restaurante, o Sky Hall Terrace Bar (@skyhallbar), no Itaim Bibi, em São Paulo. Seguido do Sky Hall Garden Bar (@skyhallgarden), também na capital paulista.

– Pedro Mattos, após participar do MasterChef Profissionais em 2018, ampliou sua visibilidade e se especializou em fusion food. Hoje comanda o restaurante italiano Pappagallo Cucina (@pappagallo.cucina), além do GAL Bar do Mar (@gal.bardomar) em São Paulo e GAL Bar do Mar (@gal.bardomar.rio), na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro.

– Elisa Fernandes, campeã do primeiro MasterChef, em 2014. Desde 2020 está à frente do bar-restaurante Clos Wine & Bar (@clos_winebar), localizado na Vila Madalena, em São Paulo. Fez o curso de gastronomia da conceituada escola Le Cordon Bleu, um dos prêmios do programa à época, e trabalhou na Europa por quatro anos. Em 2023, a chef fez um menu para 150 pessoas presentes no almoço oferecido pelo presidente Lula (PT) ao ex-líder argentino Alberto Fernández.