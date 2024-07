Ex-funcionário revela conselho a princesa Diana em meio a uma crise

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-funcionário da realeza britânica Dickie Arbiter relembrou uma história que o marcou quando trabalhava para a família como secretário de imprensa. Ele contou sobre uma ligação de emergência que recebeu da princesa Diana, às 5 horas da manhã, no dia do lançamento do livro Diana: Her True Story. Na obra, ela contou sobre sua saúde mental e o fim do casamento com o então príncipe Charles. “Diana me ligou às 5 horas da manhã perguntado o que ela deveria fazer (sobre o livro). E eu disse a ela que não poderia ser desfeito agora. Eu disse a ela para apenas manter a calma, não atender ao telefone e eu que a acompanharia em seu próximo compromisso, dois dias depois, para manter as pessoas afastadas”, disse em entrevista recente ao site The Telegraph.