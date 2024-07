Ex-escola de Iza, Imperatriz Leopoldinense se manifesta sobre traição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a cantora Iza anunciar o fim do relacionamento por traição do jogador de futebol Yuri Lima. A escola de samba Imperatriz Leopoldinense se manifestou em solidariedade a artista. Ela foi rainha de bateria da verde e branco por dois anos, deixando o posto no final de 2022. “A Imperatriz Leopoldinense, se solidariza com a ex-Rainha de Bateria da escola, Iza. Nossa Imperatriza.⁣ A artista que sempre demonstrou muito respeito a nosso pavilhão e é torcedora da escola, merece todo nosso carinho.⁣ Que seja muito feliz com sua Nala, que está chegando. A Nação Leopoldinense te abraça”, escreveu o perfil oficial da escola nas redes sociais.