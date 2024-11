Ex-diretor da TV Globo, Jayme Monjardim confirma novela na Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jayme Monjardim já tem data definida para a estreia de sua próxima novela. O autor está há quatro anos trabalhando no projeto, aprovado pela Band, que fala de fé e devoção. Na trama de Romaria, inspirada na canção homônima de Renato Teixeira, ele reflete sobre a diversidade religiosa no Brasil, incluindo o catolicismo, evangelismo, islamismo e espiritismo. “Sou um contador de histórias, defensor do povo brasileiro, dos heróis e heroínas que mudaram nossa história, nesses 45 anos de trajetória, nunca dei um passo sem entregar um projeto nas mãos de Deus (…) Romaria vem pra cumprir muito além do roteiro de uma novela, vem pra abençoar meu novo momento, vem para levar força as famílias brasileiras, fazer a todos entendermos que sem fé e sem esperança não é possível seguir a estrada tão difícil desses tempos”, escreveu no seu perfil do Instagram.

O folhetim deve ir ao ar em outubro de 2025, no feriado de Nossa Senhora Aparecida. A emissora de Johnny Saad não produz nada autoral ou em co-produção desde 2009, com a novela Água na Boca, e essa é uma tentativa de aumentar a audiência do canal. Monjardim possui sucessos como o Pantanal original (1990), Terra Nostra (1999) e O Clone (2001) na carreira. Ele deixou a TV Globo em julho deste ano, após 40 anos de trabalho. Seu último projeto na empresa foi a minissérie Passaporte para a Liberdade (2021).