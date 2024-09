Ex de Ana Hickmann admite falhas como marido e ataca defensoria pública

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há dez meses Ana Hickmann, 43 anos, e Alexandre Correa, 52, travam uma batalha de narrativas que expõem o término do casamento de 25 anos. Ela o acusa de agressão física, falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e estelionato. Ele, por sua vez, nega todas as acusações e, diante de tanta exposição, se candidatou ao cargo de vereador em São Paulo. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube, no streaming VEJA+ e também disponível no Spotify, Alexandre apresenta seus álibis; dispara contra o Judiciário que, a seu ver, “parece não gostar dos homens”; e, no final, assume suas fraquezas. “Em algum momento deixei de ser um bom gestor… Deixei de ser um bom marido”. Confira a entrevista exclusiva.

ENTRADA NA POLÍTICA. “Sempre foi um sonho antigo meu. Por imposição da Ana nunca pude pôr em prática. (…) O que venho passando há dez meses é uma coisa inacreditável, é o maior escândalo que uma celebridade já promoveu em sua vida. A imprensa explorou tanto esse caso. E aí recebi o convite do (partido) Avante. O meu problema é uma dor que afeta milhares de homens, que são a alienação parental e a denúncia caluniosa, a falsa denúncia de violência doméstica”.

SUPOSTO ÁLIBI. “Tenho duas funcionárias a meu favor, uma cozinheira e uma arrumadeira; e tenho meu filho, que esteve no dia do dia do fato. As três partes, meu filho menor e dois adultos, deixam claro em testemunho que nunca houve agressão anterior e nunca houve agressão no dia. Ana Hickmann fez um exame de corpo de delito onde foi atestada uma questão de queda, sem interferência humana. (…) Estou passando (por isso), porque a palavra da Ana bastou. E a minha palavra de nada valeu. (…) Há 280 dias não tenho acesso a recursos e a minhas empresas, que ajudei a construir há 25 anos. Imagina, peguei uma menina do Rio Grande do Sul, que não tinha nem o segundo grau completo, e a transformei em uma das únicas celebridades que virou marca nesse país. Os meus 25 anos de trabalho jogados no lixo por conta de uma medida protetiva”.

ATITUDE SATÂNICA. “A defensoria pública gosta de mulher. Ela tem uma agenda feminista que é uma coisa escabrosa. Eu quero lutar contra isso. O homem de bem jamais encosta a mão em uma mulher. Se quer revidar uma agressão… O crime de violência contra o homem é subnotificado (…). Os próprios homens ignoram a violência contra o homem. Porque sob seu ponto de vista, se presume que mulher não mente, presume que a mulher não dá falso testemunho. (…) Agora, quantos múltiplos de mulheres com a mesma atitude satânica (da Ana) existem? Não tenho outro adjetivo, só uma pessoa satânica faz isso”.

VIRGENS CANONIZADAS. “Ana Hickmann vem, há dez meses, tentando me tirar da convivência do meu filho. O azar da Ana Hickmann é que a minha advogada é excelente. O Judiciário atualmente parece não gostar dos homens. Está pondo as mulheres em ponto quase de virgens canonizadas. Ou você acha que mulher não mente? (…) O que houve no caso da Ana é que ela não encontrou meios de assumir uma traição que vinha praticando com aquele rapaz, o Eduardo Guedes. Ela forjou uma agressão”.

SITUAÇÃO FINANCEIRA. “Já são 285 dias sem acesso a recursos financeiros. Ana Hickmann praticou fraude patrimonial. Ela criou duas empresas ‘laranjas’. E escoou um contrato da Record para uma empresa da irmã. (…) Recebo uma ajuda de custo do partido e faço algumas publis no meu Instagram. A ajuda é de 2 mil reais por mês. Hoje ocupo o imóvel que me pertence em Perdizes (em São Paulo). Vivo de maneira simples”.

RAINHA ELIZABETH. “O mais importante da vida é você dar causa ao fato. Acho que faltou a Ana um pouco de maturidade e ter falado: ‘não gosto mais de você, não te amo mais, vou pedir que você saia de casa. Vamos nos separar e dividir as coisas’. Tudo certo. Mas ela não conseguiu fazer isso, foi jogando esse relacionamento para debaixo do tapete, fazendo uso da síndrome de Rainha Elizabeth que ela tem, ela acha que é a coisa mais importante da fase da Terra”.

EDU GUEDES. “Ela não praticou o adultério perfeito… O meu problema não é o Eduardo Guedes (atual noivo de Ana). Meu único problema com esse rapaz foi ele ter participado de um simulacro de quebra de medida protetiva junto com a Ana e o meu filho. Dele estar hoje com a Ana Hickmann é problema deles dois. Isso não compete a mim. Ana é uma mulher madura, vivida”.

MEA CULPA. “Com certeza, não fui o melhor marido. Se tivesse sido, não estava vivendo este circo romano que estamos vivendo hoje. Não devo ter dado a ela o acolhimento que ela precisava. Ela não deve ter se sentido protegida, não devo ter deixado ela satisfeita sexualmente. Com certeza eu errei…”

IMAGEM DE GROSSEIRO. “Sou um otário convicto. Eu sou burro. Fui permissivo. Fui um cara que olhou para a família, quando a família não existia mais. Em algum momento deixei de ser um bom gestor. Entrei em negócios que não (devia) ter entrado. Vendi ao público uma imagem de um cara grosseiro, para defender os interesses da Ana, e isso é usado contra mim. (…) Em fevereiro de 2023, Ana Hickmann decidiu que não queria mais dormir no mesmo quarto que eu. Isso foi um sinal. Qualquer discussão virava uma grande discussão”.