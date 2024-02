Ex-apresentador do SBT é preso por tráfico de drogas

VEJA MERCADO EM VÍDEO

A fala de Prates que custou R$ 30 bi à Petrobras e entrevista com Bruna Allemann

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 29. O presidente da Petrobras sinalizou mudanças na política de dividendos da estatal e causou a ira do mercado. Jean Paul Prates afirmou que a empresa passa por um momento de transição sustentável e que deve ser mais cautelosa no pagamento de dividendos aos acionistas. O CEO disse ainda que o mercado compreenderia o atual momento. Não compreendeu. As ações desabaram 5% e a Petrobras perdeu o equivalente a 30 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. Os papéis ainda sobem 8% no acumulado do ano. No exterior, a segunda leitura do PIB americano apontou um crescimento de 3,2% do país — 0,1 ponto percentual a menos do que a primeira. Dados de inflação que serão divulgados nesta quinta-feira podem interferir no humor dos investidores. Diego Gimenes entrevista Bruna Allemann, chefe de investimentos internacionais da Nomos.