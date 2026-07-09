Ex-apresentador da Record debocha do reality A Casa do Patrão com Boninho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Britto Jr., ex-apresentador do Hoje em Dia e do A Fazenda na Record, fez uma série de publicações sobre o reality A Casa do Patrão da emissora. O jornalista usou o X para ironizar informações divulgadas sobre o programa e até brincou com a possibilidade de uma segunda temporada.

Nos comentários uma publicação informando que a primeira temporada do reality chega ao fim no próximo dia 16 e que a continuidade do formato ainda não está definida, o ex-apresentador respondeu com ironia: “E quando começa?”.

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