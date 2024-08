Evento em clube de Trump arrecadará fundos para invasores do Capitólio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma organização sem fins lucrativos vai promover um evento no clube de golfe do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em Nova Jersey, para arrecadar fundos para réus da invasão ao Capitólio, ocorrido no dia 6 de janeiro de 2021. Os ingressos para a cerimônia, marcada para o dia 5 de setembro, variam de 1.500 dólares, cerca de 8 mil reais, a 30 mil dólares, equivalentes a 164 mil reais, de acordo com uma das empresas organizadoras do evento. Toda a renda irá para uma fundação que apoia financeiramente as contas dos invasores.

Embora o organizador do evento, LJ Fino, produtor da música Justiça Para Todos (Justice For All), tenha dito que a presença do candidato à presidência esteja 99,9% certa, representantes da campanha afirmam que Trump não vai comparecer.