A longa lista de polêmicas de Robert Kennedy Jr, apoiador de Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A suspensão da campanha presidencial à Casa Branca do candidato independente Robert F. Kennedy Jr, anunciada nesta sexta-feira, 23, trouxe à tona uma longa lista de polêmicas na qual o político se envolveu. Kennedy Jr, sobrinho do ex-presidente americano John F. Kennedy, se candidatou sem o apoio familiar – segundo a revista Vanity Fair, a maioria dos seus parentes esperavam que a campanha colapsasse por ele estar ligado ao movimento antivacina. O advogado ambiental é cético de vacinas de longa data, em 2015 ele ingressou na organização Children’s Health Defense, que promove alegações falsas sobre vacinação em crianças. Alguns anos depois, durante a pandemia, o candidato chegou a sugerir que o coronavírus era “etnicamente direcionado” para poupar judeus e chineses, afirmando que seu grupo negacionista sofria uma opressão maior do que Anne Frank.

No ano passado, o político enviou uma foto antiga por mensagem de texto para um amigo segurando uma carcaça de um cachorro. Na imagem tirada em 2010, Kennedy Jr posava do lado de uma mulher com os restos grelhados do animal. Logo em seguida, o candidato se manifestou afirmando que se tratava de uma cabra e fez piada da situação, declarando que tinha “esqueletos no armário”. “Ei, @VanityFair, quando seus especialistas veterinários dizem que uma cabra é um cachorro, e seus especialistas forenses dizem que uma foto tirada na Patagônia foi tirada na Coreia, você sabe que se juntou aos tabloides de supermercado”, escreveu Kennedy na plataforma X.

O político também foi acusado de assédio sexual por uma antiga funcionário. Em 1998, quando estava casado com sua segunda esposa Mary Richardson, ambos contrataram uma mulher de 23 anos, chamada Eliza Cooney, para ser babá. Cooney, que cuidava de seus dois filhos, morava na casa do advogado. Certa noite, ela compareceu a uma reunião na cozinha da família com Kennedy quando sentiu sua mão subindo e descendo sob sua perna. Semanas depois, ela descobriu que ele tinha o costume de observá-la enquanto dormia.

Na mesma época em que estava casado com Mary, Kennedy era conhecido por enviar imagens de mulheres nuas para seus amigos, que presumiam que ele próprio havia tirado as fotos, mas não sabiam se as imagens tinham sido tiradas com consentimento das pessoas. No entanto, quando um amigo perdeu o telefone, o advogado entrou em pânico e ficou com medo de que alguém pudesse descobrir as fotografias.

Continua após a publicidade

Mesmo não tendo desistido completamente da candidatura, ao anunciar a suspensão de sua campanha, Kennedy endossou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre a um segundo mandato. O apoio ao republicano causou mais intriga entre seus parentes, que declararam apoio a democrata Kamala Harris. Em resposta, a família afirmou que a atitude do político foi “uma traição”.