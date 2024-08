Em discurso, marido de Kamala Harris retrata lado pessoal da candidata

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante seu discurso na segunda noite da Convenção Nacional Democrata, Doug Emhoff, marido da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, apresentou o lado mais humano da candidata à Casa Branca que poucos conhecem. Chamando-a de “Momala”, apelido carinhoso entre os dois, o advogado retratou Kamala como uma excelente esposa e uma amorosa madrasta para seus dois filhos. Emhoff aproveitou sua fala para contar detalhes sobre como se conheceram em um desastroso encontro às cegas, afirmando que se apaixonou por sua risada.

“Eu te amo muito. Estou tão orgulhoso de você ter se levantado por todos nós. E agora que o país precisa dela, ela está mostrando a vocês o que já sabemos. Ela está pronta para liderar. Ela sempre esteve lá por nossos filhos, e tenho a certeza de que estará lá pelos seus também. Ainda há guerreiros, e Kamala é uma delas. Ela nunca corre de uma briga, e sabe que a melhor maneira de se lidera com um covarde é enfrentá-los. Na quinta-feira será nosso décimo aniversário de casamento e ouvirei minha mulher, Kamala Harris, aceitar sua nomeação para presidente dos Estados Unidos e, com sua ajuda, ela liderará com alegria e firmeza, com aquela risada e aquele olhar, com compaixão e convicção”, expressou.