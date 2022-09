Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os vendedores ambulantes de uma cerveja patrocinadora do Rock in Rio andam pelos gramados da cidade do Rock portando uma mochila com a bebida, e um símbolo que é uma estrela vermelha. Houve quem fizesse confusão e, de forma bem humorada, comparasse com o símbolo do partido do ex-presidente Lula.

“Estão vendendo cerveja do PT?”, disse uma frequentadora do primeiro dia de shows.