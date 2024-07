Está marcado o primeiro teste de fogo de Eliana na Globo

Está marcado o teste de fogo para a “virada de chave” de Eliana na TV Globo. Sua “primeira” estreia está prevista para 7 de agosto, no sofá do Saia Justa, no GNT. Em 28 de novembro, vai comandar o Vem Que Tem, programa comercial de ofertas de Black Friday, da TV Globo. E no ano que vem o The Masked Singer. No Saia Justa, Eliana terá que se expor como nunca antes fez na TV, já que a tônica do programa é justamente colocar as apresentadoras para falarem de assuntos do ponto de vista pessoal – de sexo a polêmicas do dia a dia. A conferir.