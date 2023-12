Esposa de Kayky Brito fala da relação com o ator

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a especulações de que estariam separados, Tamara Dalcanale usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 7, para falar sobre a relação com Kayky Brito. Os dois, que agora vivem em cidades diferentes, se reuniram para comemorar os 2 anos do filho Kael, em Curitiba, no Paraná, na quarta-feira, 6. “Criamos uma vida juntos, nada mais incrível do que construirmos tudo nesse dia juntos, o amor sempre irá nos unir”, escreveu a jornalista.

Kayky permaneceu no Rio de Janeiro, cidade onde a irmã, Sthefany Brito, e a mãe, Sandra, moram, para seguir com o tratamento de fisioterapia após o acidente em 2 de setembro. Já Tamara voltou para Curitiba para ficar com os filhos. Além de Kael, da união com Kayky, ela é mãe de Carolina e Felipe, de relação anterior.