Erika Januza vive nova fase após término com Arlindinho
Atriz terminou relacionamento após descobrir traição do cantor
Se tem um tema que não cai de moda nas letras de samba é a traição. Como a arte sempre dá as mãos para a vida, calhou de Erika Januza, 41 anos, sentir na pele a dor retratada nas músicas que o ex-namorado, o sambista Arlindinho, costuma interpretar. Em meio às gravações de A Nobreza do Amor, da Globo, e debates no sofá do Saia Justa, do GNT, a atriz descobriu serem falsas as juras de amor feitas durante o relacionamento de nove meses. Há rumores, inclusive, de que, sem a companhia dela, ele frequentava casas de swing. Agora, é virar a página. “Estou sem tempo, com muito trabalho maravilhoso a fazer”, diz Erika. Mesmo machucada, a atriz não perdeu a fé no amor. “Tenho que ser mais esperta, sem perder o romantismo”, defende, segura de que há males na vida que vêm para o bem.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014