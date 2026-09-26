Erika Januza vive nova fase após término com Arlindinho

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Erika Januza, 41, enfrentou a dor da traição, tema comum no samba, após descobrir a infidelidade do ex-namorado, Arlindinho. Mesmo com o fim do relacionamento de nove meses e rumores de idas a casas de swing, a atriz se diz focada no trabalho e otimista com o futuro. Não perca os detalhes dessa história!

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Se tem um tema que não cai de moda nas letras de samba é a traição. Como a arte sempre dá as mãos para a vida, calhou de Erika Januza, 41 anos, sentir na pele a dor retratada nas músicas que o ex-namorado, o sambista Arlindinho, costuma interpretar. Em meio às gravações de A Nobreza do Amor, da Globo, e debates no sofá do Saia Justa, do GNT, a atriz descobriu serem falsas as juras de amor feitas durante o relacionamento de nove meses. Há rumores, inclusive, de que, sem a companhia dela, ele frequentava casas de swing. Agora, é virar a página. “Estou sem tempo, com muito trabalho maravilhoso a fazer”, diz Erika. Mesmo machucada, a atriz não perdeu a fé no amor. “Tenho que ser mais esperta, sem perder o romantismo”, defende, segura de que há males na vida que vêm para o bem.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014