Equipe de Roberto Carlos se manifesta sobre caos em gravação da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O programa que celebra o marco de 50 especiais de Roberto Carlos na TV Globo, no show realizado no Allianz Parque, em São Paulo nesta quarta-feira, 27, colecionou problemas por todos os lados. A assessoria do cantor se manifestou nesta quinta-feira, 28, sobre os inúmeros transtornos nos bastidores. Em nota enviada à coluna GENTE, diz:

“Apesar de mais uma apresentação impecável de Roberto Carlos, que encantou o público, as equipes de Allianz Park e 30E, responsáveis pela estrutura e operação não se entendia nos bastidores. ‘Muitos Caciques para poucos índios’ não acompanhou a grandeza e profissionalismo de um show como o do Roberto Carlos. A falta de sintonia das empresas responsáveis provocou uma péssima experiência para os profissionais de imprensa e convidados vips. Um show de horrores! Falha na acessibilidade, artistas com convite barrados, seguranças despreparados para lidar com a imprensa devidamente credenciada, tendo que esperar em pé por horas, sem água, foram apenas alguns dos muitos transtornos que jornalistas e artistas precisaram ser contornados. O show? O sucesso de sempre. Porém, a estrutura e condições de conforto e qualidade não mostraram a expertise necessária para um evento do mesmo tamanho. Uma pena”.

RC 50 vai ao ar em dezembro na TV Globo, logo após Mania de Você e tem produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Boninho.