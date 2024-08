Equipe da CazéTV leva dura chamada do COI em cobertura do surfe no Taiti

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clima aparentemente ameno na cobertura so surfe nas Olimpíadas de Paris, cujas provas são realizadas no Taiti, pode até enganar num primeiro momento – principalmente pelo cenário paradisíaco das praias. Mas nem tudo são ondas e vento fresco. A coluna GENTE soube que a equipe da CazéTV levou um baita chamado da organização do COI nesta sexta-feira, 2, por abordar atletas dentro da água, fora da zona mista de imprensa, onde são realizadas as entrevistas e coletivas. É expressamente proibido que se aborde um atleta fora dessa área. Se o fato voltar a se repetir, a equipe pode ser excluída da cobertura. Lembrando que um dos “repórteres” em ação para a emissora do youtube é Pedro Scooby. Ao ver Gabriel Medina, de quem é amigo, ele se aproximou com o microfone e fez algumas perguntas do barco onde estava. Xii…