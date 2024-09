Enzo Celulari assume orgulho de ser ‘nepo baby’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dedicado ao estudo do cinema e “namorando algumas possibilidades” na área, Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, abraça o termo “nepo baby” – semelhante ao nepotismo, termo evitado pelos famosos. Em papo com a coluna GENTE, Enzo também adianta que tem muito interesse em trabalhar como produtor executivo no audiovisual, e não descarta seguir a carreira de ator.

“O foco agora é o estudo, me aprofundar cada vez mais, tenho estudado alguns projetos que têm aparecido e que tenho ido atrás. É uma possibilidade seguir a carreira de ator. Por que não fazer alguma pontinha em algum projeto que eu produzir? Nepo baby não deveria ter conotação negativa, ser filho de duas pessoas bem-sucedidas, no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício… Não se vira ator da noite para o dia, não faz um protagonista da noite para o dia. Existe uma graduação em artes cênicas. Nada se faz na vida por intuição, tudo envolve estudo. Sem DRT, jamais faria algo. Isso sou eu, pelo respeito que tenho pelo ofício, a forma como fui criado e acompanho a carreira dos meus pais”.