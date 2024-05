Entenda a briga entre Luana Piovani e Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O desentendimento entre Luana Piovani e Neymar ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 31, quando o jogador foi chamado de “sem argumento”, “sem vocabulário” e “limítrofe” pela atriz. Tudo começou na segunda-feira, 27, depois que Luana criticou o jogador ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento do atacante em um projeto que foi associado à PEC da Privatização das Praias. A atriz afirmou que gostaria que os filhos com o surfista Pedro Scooby esquecessem o jogador.

“Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Se não ele não era quem é hoje. Como consegue ser tão mau-caráter? Ele é um péssimo exemplo como pai, homem e cidadão. É um péssimo exemplo como marido. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira. Não. Você que consegue não ser a maioria, não dá mais like não”, declarou Piovani.

Após as críticas, Neymar se manifestou e atacou a artista. “Acho que abriram a porta do hospício, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira o meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você. Mas agora tem que enfiar o sapato na tua boca. Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet. Está pensando que é quem?” , disparou Neymar.

No Instagram, a NR Sport, agência de gestão de imagem do atleta, compartilhou uma nota de esclarecimento. “Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente em um contexto pejorativo e politizado. Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas. O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Câmara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas”, apresenta trecho.