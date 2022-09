Emma Corrin e Julia Garner: Os exageros do Festival de Cinema de Toronto

Com a pandemia sob controle, tapetes vermelhos se desenrolam em toda parte, reativando o desfile de celebridades luxuosamente vestidas e enfeitadas — um dueto que tem tudo para dar certo, mas às vezes não dá. No Festival de Cinema de Toronto, Emma Corrin, 26 anos, apareceu de maiô ultracavado arrematado por uma esvoaçante capa de organza Miu Miu — nada a ver com a comportada princesa Diana quando jovem que o/a artista, que se define não binário/a, interpretou na série The Crown. Na entrega do Emmy em Los Angeles, foi Julia Garner, 28 anos, a loirinha marrenta de Ozark, que escorregou no figurino, em um pretinho de veludo Gucci com um losango recortado no estômago e ornado com flores de strass e pedras. Nos pés, sandálias plataforma de 17 centímetros — que ela tirou e exibiu, junto com seu prêmio de melhor atriz coadjuvante, na borbulhante festa pós-­premiação.

Publicado em VEJA de 21 de setembro de 2022, edição nº 2807