Em turnê pelo Brasil, o efeito causado por Paul McCartney na Deezer

Paul McCartney está de volta ao Brasil com a turnê Got Back, realizando três shows que celebram sua longa e especial relação com o país. Os primeiros aconteceram no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro. Agora, a turnê segue para o estádio da Ressacada, em Florianópolis, em uma apresentação neste sábado, 19.

Desde sua primeira visita em 1990, no Maracanã, Paul quebrou o recorde mundial de público ao tocar para 184 mil pessoas. No total, o ex-Beatle realizou mais de 30 shows pelo país. Sua música Back in Brazil, lançada em 2018, é uma homenagem ao carinho que sente pelo público daqui. Esse que é retribuído também no streaming.

Com a chegada de McCartney ao Brasil, a Deezer registrou um aumento de streams na plataforma. No dia 15 de outubro, as reproduções cresceram 70% em comparação ao dia 1º do mesmo mês. Entre os maiores sucessos do artista na plataforma, destacam-se FourFiveSeconds, Say Say Say e No More Lonely Nights.

Confira as músicas mais ouvidas de Paul McCartney na Deezer:

FourFiveSeconds Say Say Say No More Lonely Nights (2001 Digital Remaster) Ebony And Ivory Live And Let Die (Remastered) Hope Of Deliverance Let Me Roll It (2010 Remaster) Band On The Run (2010 Remaster) My Love Maybe I’m Amazed (2011 Remaster)

E as músicas mais ouvidas dos Beatles:

Here Comes The Sun (Remastered) Let It Be (Remastered) Day Tripper (Remastered 2015) Hey Jude (Remastered 2015) Come Together (Remastered) Now And Then Help! (Remastered 2015) Twist And Shout (Remastered) Yesterday (Remastered 2015) Something (Remastered)