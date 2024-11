Em liberdade condicional, Suzane von Richthofen é eliminada de concurso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cumprindo pena em liberdade, Suzane von Richthofen foi eliminada do concurso público para servidora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Os resultados divulgados na última sexta-feira, 22, sem a relação entre os candidatos convocados para a segunda etapa, foram registrados em seu novo nome Suzane Magnani Muniz. A remuneração inicial do cargo é de 6.043 reais, além de auxílio alimentação, saúde e transporte. Esta não é a primeira tentativa de Suzane para uma vaga de um concurso público – em 2023, ela se inscreveu para o cargo de telefonista pela Câmara Municipal de Avaré, também no interior de São Paulo, com um salário de 5.626,33 de reais. Atualmente, Suzane estuda direito no campus Bragança Paulista da Universidade São Francisco.