Em Cannes, Elon Musk tenta reconquistar anunciantes

Elon Musk, proprietário do X, participou de um painel com Mark Read, CEO da WPP, empresa de conteúdo britânica, nesta quarta-feira, 19, durante o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade 2024, na França. Ao que tudo indica, o magnata compareceu ao festival de publicidade com a missão de tranquilizar, e reconquistar, os anunciantes, após terem abandonado a plataforma. Segundo estimativas da Fidelity Investments, a receita com publicidade do X despencou quase 50% em 2023, e seu valor de mercado caiu cerca de 70% desde que Musk a comprou em 2022. No início da conversa, o bilionário foi questionado sobre seu xingamento aos anunciantes que saíram do X durante participação na conferência DealBook Summit no ano passado. Na ocasião, ele respondeu com um “go f**k yourself” (“vá se f*”) às marcas que optaram por interromper os anúncios em sua plataforma.

“Os anunciantes têm o direito de aparecer ao lado de conteúdos que considerem compatíveis com sua marca. Isso é totalmente válido. O que não é válido é insistir que não pode haver conteúdo com o qual discordem na plataforma. Se houver uma escolha entre censura e dinheiro ou liberdade de expressão e perder dinheiro, vamos optar pela segunda opção, essa foi a decisão moral correta. Se você está tentando alcançar os tomadores de decisão seniores, se deseja alcançar as pessoas mais influentes do mundo, então a plataforma X é de longe a melhor”, falou Musk.