Elton John relata novo problema de saúde: ‘Levará algum tempo’

Elton John, 77, revelou nesta terça-feira, 3, que está com uma “visão limitada” depois de ter tido uma grave infecção ocular. O cantor afirmou que a inflamação ocorreu depois que sofreu um “escorregão” enquanto caminhava em Mont Boron, sua vila nos arredores de Nice, na França. John foi levado para o Hospital Princesa Grace, em Mônaco.

“Durante o verão, tenho lidado com uma infecção ocular grave que infelizmente me deixou com visão limitada em um olho. Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e levará algum tempo até que a visão retorne ao olho impactado. Sou muito grato à excelente equipe de médicos e enfermeiros e à minha família, que cuidaram tão bem de mim nas últimas semanas. Tenho passado o verão me recuperando silenciosamente em casa e estou me sentindo positivo sobre o progresso que fiz na minha cura e recuperação até agora”, disse em uma rede social.