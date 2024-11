Elegância e minimalismo; o que há por trás do estilo de Fernanda Torres

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sob holofotes por sua atuação em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres também chama atenção pelos looks escolhidos para os tapetes vermelhos. Em um estilo minimalista, com vestidos longos de cores neutras, conjuntos de alfaiteria e roupas monocromáticas, a atriz não passou despercebida “Tem uma tendência forte de minimalismo. Pós-pandemia houve uma moda maximalista, todo mundo querendo dar o máximo do máximo. O minimalismo é um contraponto a esse maximalismo, então hoje a gente tem monocromático, linhas simples, cores neutras, também tem cores coloridas mais sólidas, mas sempre com um designe mais simples”, explica a estilista Manu Carvalho à coluna Gente.

Em todas as amostras a atriz honrou o estilo minimalista. Em Cannes, Fernanda usou um vestido criado por Alexandre Herchcovitch, feito de cetim com seda pura azul-marinho envelhecido – a peça foi feita sob medida. Em terras brasileiras, Fernanda continuou com os looks neutros, apostou de vez em um macacão também azul-marinho no Rio de Janeiro e uma calça preta e blusa branca em São Paulo. Já no British Film Institute, em Londres, a opção escolhida foi um conjunto de alfaiataria preto. Depois de toda exposição, a internet não deixou de lado a elegância que a atriz emanou. Segundo a estilista, o minimalismo tende passar a impressão de elegância pela própria sutileza. “É como um quiet-luxury, então é um estilo que tende ser elegante e, como está na moda, ele fica elegante e potente”, afirma.