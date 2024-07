Eduardo Paes, em clima nostálgico, decide reacender pira olímpica no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Oito anos depois, a pira a pira olímpica da Rio 2016, hoje localizada em frente à igreja da Candelária, no centro do Rio, voltará a ser acesa. Nesta quinta-feira, 25, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), reacenderá o monumento localizado no Boulevard Olímpico. A pira permanecerá acesa durante os Jogos de Paris, que começam nesta sexta-feira, 26, às 14h30. A pira olímpica carioca também foi acesa em 2021, durante as Olimpíadas de Tóquio. Na época, o monumento, assim como todo o entorno, foi revitalizado.

Leia também: Riachuelo enfim se pronuncia após críticas ao uniforme do Brasil em Paris