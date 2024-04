Eduardo Leite fala da regulação de redes: ‘Preocupa excesso do Judiciário’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) esteve nesta quarta-feira, 10, na abertura do Gramado Summit, evento de inovação e futuro na Serra Gaúcha. Ele comentou com a coluna GENTE. sobre o assunto em alta do momento: a briga entre o empresário bilionário Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal (STF), na figura do ministro Alexandre de Moraes.

“O mais importante é justamente evoluirmos para ter a regulamentação das redes sociais no Brasil. Uma frase de um filósofo holandês diz que liberdade, liberdade mesmo, é uma abstração. A única liberdade que se tem é de se escolher em qual prisão nós vamos estar. As redes sociais não são efetivamente livres, na medida em que levam o conteúdo aos seus membros, que elas definem, a partir dos algoritmos que elas organizam com intuito comercial. Então não pode se dizer que, a liberdade para as redes sociais fazerem o que quiserem, seja liberdade para a sociedade. Na medida em que a sua formatação, a sua organização de algoritmos e os seus interesses comerciais acabam significando levar conteúdos para determinados públicos, de acordo com o que lhes interessa para a sua própria rede ou para seus interesses comerciais ou das marcas que a patrocina. O enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal preocupa também, porque as manifestações que o Supremo tem dado e, que são em defesa da democracia, podem acabar desbordando para algum tipo de censura. Preocupa o excesso de atuação do Judiciário nessa regulamentação. Por isso é importante que a gente defina, a partir de um grande debate público, que envolva o Congresso Nacional, um ambiente de regulação das mídias sociais, para que tenhamos melhor oportunidade de convivência com esse novo mundo que as redes sociais nos apresenta”, declarou Eduardo à coluna GENTE.

O Gramado Summit é uma conferência de inovação, sediada no Centro de Feiras Serra Park, e contará com mais de 15 mil visitantes. Até o dia 12 de abril, o evento terá dez trilhas de conteúdo, com mais de 400 palestrantes, e uma feira com 500 expositores. Nas plenárias, são abordados temas ligados à tecnologia, inovação, startups, comunicação, vendas, indústria, transformação digital, games, saúde, liderança, carreira e cases de empreendedorismo.