‘É Assim que Acaba’: entenda as polêmicas da produção com Blake Lively

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Blake Lively é a estrela e produtora de É Assim que Acaba, filme no topo das bilheterias mundiais, mas que tem recebido diversas críticas nas redes sociais. O longa é uma adaptação cinematográfica da obra da autora norte-americana Colleen Hoover, que explora temas como a violência doméstica e os relacionamentos abusivos. O próprio livro já foi apontado negativamente por romantizar tais relações. Isso porque o personagem Ryle, interpretado por Justin Baldoni, não sofre consequências pelos abusos contra Lily, que incluem agressões físicas e sexual. Nesse sentido, a forma como Blake tem divulgado o filme também foi criticada.

Ela escolheu promover o longa como um romance. Nos eventos, elege looks floridos, e convida as mulheres a assistirem o filme com as amigas e também usarem roupas com estampa ou detalhes de flores. Além disso, evita perguntas sobre violência doméstica e busca dar ênfase à personalidade de Lily, sem focar nos temas principais do filme.

Para aumentar o burburinho, existem supostas desavenças entre Blake e Baldoni, que também assina como diretor. Fontes de veículos da imprensa norte-americana alegam que ela se sentiu desconfortável em uma cena de beijo que “teria durado demais” com Justin, que teria sido grosseiro nas filmagens. Ela também pediu ajuda para o marido Ryan Reynolds, que está em cartaz com Deadpool & Wolverine, em uma das cenas. “A cena icônica no telhado, na verdade, foi meu marido que escreveu”, disse ao E! News. O casal é acusado de tentar controlar a narrativa da história com mudanças na edição final.

Enquanto isso, É Assim que Acaba, atingiu a marca de 93,3 milhões de dólares arrecadados, cerca de 511 milhões de reais, em apenas uma semana de exibição.