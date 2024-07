Drake aposta contra Argentina na Copa América; jogadores reagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper Drake perdeu um valor milionário com a derrota do Canadá para a Argentina, nesta terça-feira, 9, na semifinal da Copa América. O artista canadense apostou 300 mil dólares (cerca de 1,6 milhão de reais) na seleção de seu país, que perdeu de 2 a 0. O artista ainda levou uma cutucada dos jogadores da Argentina nas redes sociais, que celebraram a classificação à final ao som de Kendrick Lamar – desafeto do cantor.

Às vésperas do jogo, Drake compartilhou uma foto do pagamento que receberia em caso de classificação canadense: 2,88 milhões de dólares. Logo após o apito final, a conta oficial da seleção argentina respondeu à publicação com uma foto do time e a música Not Like Us, de Lamar. Na legenda, o texto: “Uma equipe que quebra qualquer aposta”.